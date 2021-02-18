Дэйна Уайт: «Чимаев – настоящий дикарь. Он никуда не уходит»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение полусредневеса промоушена Хамзата Чимаева завершить карьеру.

«Когда он прибыл в Лас-Вегас, то врачи позаботились о нем и прописали ему преднизон – мерзкий чертов стероид.

Он должен принимать это лекарство и отдыхать, давать себе возможность восстановиться.

Но он провел сегодня адскую тренировку, почувствовал себя дерьмово и очень эмоционально, вот и опубликовал этот пост.

Он просто не должен тренироваться, но этот парень – настоящий дикарь. Он хочет драться каждую неделю, а теперь не может тренироваться.

Это эмоциональный пост, он никуда не уходит», – сказал Уайт.

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