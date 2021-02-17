Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, что принял решение завершить карьеру.
«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте.
Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все.
Хочу сказать огромное спасибо моей команде. Хочу сказать огромное спасибо UFC», – сказал Чимаев.
Чимаев провел в промоушене три боя, во всех одержал победы.
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