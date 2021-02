Сауль Альварес нокаутировал Авни Йылдырыма. Турок сдался после третьего раунда

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес успешно провел первую защиту титулов в поединке против Авни Йылдырма.

Угол турка сдался после трех раундов. В третьем раунде Канело отправил Йылдырыма в нокдаун.

The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj