Сауль Альварес нокаутировал Авни Йылдырыма. Турок сдался после третьего раунда

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес успешно провел первую защиту титулов в поединке против Авни Йылдырма.

Угол турка сдался после трех раундов. В третьем раунде Канело отправил Йылдырыма в нокдаун.

The moment that secured the win for Canelo 💥 pic.twitter.com/mxofve7qMj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

Новый бой Канело – чистый кайф для зрителей. Его соперник максимально агрессивен, а Альварес просто обожает таких

Канело: «Все будто помешались на Головкине. Если я снова с ним подерусь, то уверен, что побью и нокаутирую его»