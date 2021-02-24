Сауль Альварес нокаутировал Авни Йылдырыма. Турок сдался после третьего раунда

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Авни Йылдырым Сауль Альварес - Авни Йылдырым Бокс/MMA/UFC

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес успешно провел первую защиту титулов в поединке против Авни Йылдырма.

Угол турка сдался после трех раундов. В третьем раунде Канело отправил Йылдырыма в нокдаун. 

Новый бой Канело – чистый кайф для зрителей. Его соперник максимально агрессивен, а Альварес просто обожает таких

Канело: «Все будто помешались на Головкине. Если я снова с ним подерусь, то уверен, что побью и нокаутирую его»

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