«В UFC хотели, чтобы я прям чумил. Побоялся». Михаил Галустян вспомнил, как комментировал бой Хабиба

Юморист Михаил Галустян поделился впечатлениями о том, как комментировал бой между чемпионом UFC в легком весе и .

«На меня вышли из и сказали, что хотят, чтобы я прокомментировал бой. Я говорю: «Окей. А вы хотите, чтобы я прям чумил?» Они: «Ну да». Я говорю: «Блин. Наверное, это будет неправильно».

Я знаю, с какой осторожностью спортсмены относятся к своим главным событиям. И в этот момент ерничать и шутить… Не знаю. Можно было бы на такой негатив нарваться! Тем более, что Хабиб всегда чутко ко всему относится.

Я побоялся, чтобы не получилось так, что мне сказали бы: «Галустян, по-братски, заткнись, давай посмотрим бой, елки-палки».

Я поаккуратничал и отработал так, чтобы не помешать профессиональным комментаторам. Они говорили профессионально, а я кое-где что-то вставлял, где-то и пошутил тоже.

Сказать, что беззубо все прошло, было бы неправильно. Но и хайповать я на этом не хотел.

Очень тонкая грань. Чуть-чуть не в ту сторону – и может получиться плохо. А этого мы допустить не могли. Как результат: Хабиб выиграл», – заявил Галустян.

Дэйна Уайт: «Хабиб так сильно ненавидит Конора. Я искренне верю, что они подерутся»

Хабиб откроет кофейню в Махачкале