Хабиб готов освободить пояс UFC: «Оставил там своих людей, пускай работают на мое имя»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что готов отказаться от пояса.

— Видно, что нас уже давят психологически вопросы о карьере и . Освобождение титула UFC это давление снимет?

— Конечно, снимет. Мне легче станет. Будто камень на душе. Пускай дерутся, назначают титульники, претендентские бои. У меня же там еще остались «мои» люди — Дос Аньос, Гейджи, Конор. Их победы будут меня еще на слуху держать. Оставил там своих людей, пускай работают на мое имя.

— Но двери для Дэйны все равно останутся открытыми?

— Они всегда будут открыты. Не думаю, что у меня хоть одна пресс-конференция останется без этого вопроса. Разговоры еще долго будут. Взять пример Марвина Хаглера. После его последнего боя в карьере — с Шуга Рэем Леонардом — люди его еще долго настигали. До того у него было 12 защит титула — такая звезда, и вдруг ушел.

Прошло 10 лет, а ему все задавали эти вопросы. И у меня все это еще будет, и я отношусь к этому с пониманием. Думаю, и в 40 лет достанут мен

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