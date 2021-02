Bellator проведет гран-при полутяжеловесов за миллион долларов. Немков подерется с Дэвисом, Джонсон – с Ромеро

Bellator объявил о проведении гран-при в полутяжялом весе, на кону которого будут стоять чемпионский пояс и миллион долларов. Сетка составлена из 8 бойцов и начнется с четвертьфиналов.

Действующий обладатель титула – российский боец Вадим Немков – в первом раунде встретится с Филом Дэвисом, которого уже побеждал раздельным решением судей в ноябре 2018-го.

Бой состоится 16 апреля, и на этом же турнире подерутся экс-претенденты на титулы UFC: Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро, для которых это будет дебют в организации.

The Light-Heavyweight Grand Prix kicks off April 9th! 📆 #BellatorOnShowtime is bringing you some 🔥 light heavyweight action in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ with the #Bellator Light Heavyweight World Grand Prix. Who do you think will walk away with that $1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣? #BellatorLHWGP pic.twitter.com/BjMxe5MmAC