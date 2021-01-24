Bellator проведет гран-при полутяжеловесов за миллион долларов. Немков подерется с Дэвисом, Джонсон – с Ромеро

Теги MMA Лиото Мачида Райан Бэйдер Bellator Энтони Джонсон Йоэль Ромеро Кори Андерсон Вадим Немков Довлетджан Ягшимурадов Бокс/MMA/UFC

Bellator объявил о проведении гран-при в полутяжялом весе, на кону которого будут стоять чемпионский пояс и миллион долларов. Сетка составлена из 8 бойцов и начнется с четвертьфиналов.

Действующий обладатель титула – российский боец Вадим Немков – в первом раунде встретится с Филом Дэвисом, которого уже побеждал раздельным решением судей в ноябре 2018-го.

Бой состоится 16 апреля, и на этом же турнире подерутся экс-претенденты на титулы UFC: Энтони Джонсон и Йоэль Ромеро, для которых это будет дебют в организации. 

За неделю до этого (9 апреля) встретятся две другие пары: Райан Бэйдер – Лиото Мачида и Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов.

Полуфиналы пройдут в июле, финал – в октябре.

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