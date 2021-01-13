Дэйна Уайт: «Хабиб не будет задерживать дивизион. Через неделю мы примем решение»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведет еще одну встречу с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по поводу будущего россиянина.

«Хабиба не будет на UFC 257. Он улетит в Вегас после турнира, который пройдет 20 января. Я улечу в Вегас в воскресенье.

Мы снова пообщаемся в Лас-Вегасе через неделю. Мы примем решение. Хабиб сказал, что не будет задерживать дивизион. Это будет встреча «да» или «нет», – скахал Уайт.

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