Геннадий Головкин: «Открыт к поединку против победителя боя Канело – Смит»

Теги средний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Каллум Смит Спорт Казахстана Камил Шеремета Головкин - Шеремета Сауль Альварес - Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин сообщил, что готов провести поединок против победителя боя между чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом и чемпионом WBA в среднем дивизионе Саулем Альваресом.

«Конечно, я открыт к поединку против любого соперника. Я хочу получить лучшего оппонента для меня, для бизнеса, для DAZN, для фанатов.

Я готов. Подождем до завтра. Надеюсь, что завтра будет отличное событие. Я готов к лучшему, готов к победителю.

Кто победит? Фанаты!» – сказал Головкин.

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