Геннадий Головкин: «Открыт к поединку против победителя боя Канело – Смит»

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин сообщил, что готов провести поединок против победителя боя между чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом и чемпионом WBA в среднем дивизионе .

«Конечно, я открыт к поединку против любого соперника. Я хочу получить лучшего оппонента для меня, для бизнеса, для DAZN, для фанатов.

Я готов. Подождем до завтра. Надеюсь, что завтра будет отличное событие. Я готов к лучшему, готов к победителю.

Кто победит? Фанаты!» – сказал Головкин.

Головкин в Голливуде нокаутировал в восьмом раунде Камила Шеремету.

Геннадий Головкин нокаутировал Камила Шеремету, отстояв чемпионские титулы

Геннадий Головкин избил и нокаутировал Камила Шеремету. Онлайн возвращения GGG