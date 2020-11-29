Боец UFC Антигулов помирился с человеком, с которым подрался на дагестанской свадьбе

Теги происшествия UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гаджимурад Антигулов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Гаджимурад Антигулов помирился с жителем Каспийска Расулом Билаловым.

В начале декабря стало известно о том, что Антигулов повздорил с Билаловым на дагестанской свадьбе из-за распития бойцом UFC спиртных напитков.

Потасовка переросла в массовую драку. Сообщалось, что Билалова после конфликта избили.

 
 
 
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Публикация от LIFE \Жизнь ДАГЕСТАН а/ ЛАЙФ (@lifedagestan)

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