UFC Fight Night 184: Смит задушил Кларка, Баеза – Сато и другие результаты

В Лас-Вегасе завершился турнир 184. В главном событии вечера (34-16) задушил Дэвина Кларка (12-5) треугольником в первом раунде.

Другие результаты:

Мигель Баеза (10-0) победил Такаси Сато (16-4) удушающим приемом во втором раунде.

Паркер Портер (11-6) победил Джоша Парисиана (13-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28).

Билл Алджио (14-5) победил Спайка Карлайла (9-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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