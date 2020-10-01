UFC Fight Night 184: Смит задушил Кларка, Баеза – Сато и другие результаты

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 184. В главном событии вечера Энтони Смит (34-16) задушил Дэвина Кларка (12-5) треугольником в первом раунде.

Другие результаты:

Мигель Баеза (10-0) победил Такаси Сато (16-4) удушающим приемом во втором раунде.

Паркер Портер (11-6) победил Джоша Парисиана (13-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28).

Билл Алджио (14-5) победил Спайка Карлайла (9-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Бой Блейдс – Льюис отменен из-за коронавируса у Кертиса

Самый дешевый билет на бой Исмаилов – Штырков будет стоить 1200 рублей. Пустят до 3 тысяч зрителей 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья