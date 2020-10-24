Дмитрий Носов: «Харитонов – лжец и преступник. С коронавирусом идет в народ»

Экс-депутат Госдумы и дзюдоист Дмитрий Носов ответил на слова тяжеловеса ММА Сергея Харитонова.

«Харитонов – лжец, а по сути еще и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идет в народ

Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он виноват и понесет ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы.

И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес, – я посмеялся, ибо все знают историю про Тайланд. Но опустившийся в своем вранье до самого дна Харитонов услышал стук снизу и решил опустится еще ниже.

11 сентября в Химках у Харитонова два положительных теста на COVID-19.

Он, зная об этом, идет в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают «законопослушные» граждане?!

Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру.

Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру. Остается открытым вопрос, кто покрывал лжеца Харитонова?

И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» – сказал Носов.

Сергей Харитонов: «Слова Носова – это вранье! Он хочет защитить Яндиева, потому что они с детства вместе тренировались»

Харитонов – Носову: «Как проститутка ведешь себя. Тебя выгнали из Госдумы, ЛДПР, КПРФ»