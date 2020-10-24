Харитонов – Носову: «Как проститутка ведешь себя. Тебя выгнали из Госдумы, ЛДПР, КПРФ»

Тяжеловес ММА Сергей Харитонов обратился к бывшему депутату Госдумы и дзюдоисту Дмитрию Носову, который публично поддерживает экс-бойца UFC Адама Яндиева.

«Ты, оказывается, любишь чужим женам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что, якобы, они тебе угрожают.

Ты еще пытаешься меня в чем-то обвинить, теперь понятно, почему тебя везде выгоняют.

Из Госдумы тебя выгнали, из ЛДПР, потом ты убежал в КПРФ. Тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной платы РФ.

Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками, поэтому твое мнение для меня после этого видео стало не актуальным.

Ты и здесь себя ведешь как проститутка», – сказал Харитонов.

Сергей Харитонов: «Слова Носова – это вранье! Он хочет защитить Яндиева, потому что они с детства вместе тренировались»

Дмитрий Носов: «Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Адам давал Сергею машины, оплачивал за него штрафы, покупал билеты бизнес-классом»