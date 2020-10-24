Адвокат Харитонова об освобождении Яндиева: «Обратимся в Генпрокуратуру»

Александр Кравцов, адвокат тяжеловеса ММА Сергея Харитонова, прокомментировал освобождение Адама Яндиева из ИВС.

«Сейчас появилась информация о том, что через несколько часов Адам Яндиев будет освобожден.

Для нас непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, поскольку вчера Адам Яндиев был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сегодня его уже хотят освободить.

Мы с Сергеем Харитоновым сейчас принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, где и в каком месте и с какими СМИ будем проводить.

Данная пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы.

Мы однозначно обратимся в Генеральную прокуратуру к Игорю Краснову для того, чтобы Генпрокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела», – рассказал Кравцов.

Адам Яндиев выпущен из изолятора

Сергей Харитонов: «Мне сейчас что, выйти, найти Яндиева, зарезать, и сесть в тюрьму?»