Адвокат Харитонова об освобождении Яндиева: «Обратимся в Генпрокуратуру»

Александр Кравцов, адвокат тяжеловеса ММА Сергея Харитонова, прокомментировал освобождение Адама Яндиева из ИВС.
«Сейчас появилась информация о том, что через несколько часов Адам Яндиев будет освобожден.
Для нас непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, поскольку вчера Адам Яндиев был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сегодня его уже хотят освободить.
Мы с Сергеем Харитоновым сейчас принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, где и в каком месте и с какими СМИ будем проводить.
Данная пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы.
Мы однозначно обратимся в Генеральную прокуратуру к Игорю Краснову для того, чтобы Генпрокуратура поставила на контроль расследование данного уголовного дела», – рассказал Кравцов.
Адам Яндиев выпущен из изолятора
Сергей Харитонов: «Мне сейчас что, выйти, найти Яндиева, зарезать, и сесть в тюрьму?»