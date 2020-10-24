Дмитрий Носов: «Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Адам давал Сергею машины, оплачивал за него штрафы, покупал билеты бизнес-классом»

Бронзовый призер Олимпиады-2004, бывший депутат Госдумы и друг Адама Яндиева Дмитрий Носов прокомментировал драку бойца UFC с .

«Версия конфликта здесь очень простая. Жили и дружили два друга, друг другу помогали. Яндиев давал Харитонову машины кататься, оплачивал за него штрафы, покупал ему какие-то билеты бизнес-классом.

Харитонов приглашал его в Тайланд, вместе они готовились, были какие-то спонсоры, потом спонсор куда-то исчез. Они остались друзьями. Яндиев сказал, это его версия: «Ты мне очень помог, я это ценю, я тебе в жизни помогу гораздо больше».

По версии Харитонова — то, что он помогал другу, это он давал в долг. Яндиев, когда об этом узнал, обалдел, а Харитонов начал это везде распространять, что Яндиев мерзавец, не отдает долг.

Яндиев искал с ним встречи и просил просто извиниться. Причем сумма долга везде фигурирует абсолютно разная. Яндиев, как мужчина, не мог такого простить и просто просил извиниться.

Я не за Яндиева, я за правду. Для меня неприятно видеть, что если какой-то конфликт между русским и человеком другой национальности, то в глазах общества русский всегда прав.

Я за то, чтобы искать истинные причины. Истинная причина в том, что Харитонов распускал язык и клеймил Яндиева. Вот она причина. Каждый решает сам для себя, как наказывать за такое действие. Яндиев посчитал так.

Я считаю, он не совсем правильно поступил, за что должен понести наказание. И это очень печально, потому что у человека четверо детей, жена. Что будет с ними — наверное, главный вопрос сейчас», – сказал Носов.

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