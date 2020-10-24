Адам Яндиев о конфликте с Харитоновым: «Завтра вы все узнаете. С фактами и доказательствами»

Экс-боец UFC Адам Яндиев впервые прокомментировал драку с тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым.

«Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. Наберитесь немного терпения.

Завтра вы все узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем.

Про тот конфликт, который между нами произошел. Все с фактами, с доказательствами. Завтра все узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения. До завтра», – сказал Яндиев.

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