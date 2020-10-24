Депутат Госдумы, предложивший дать Хабибу звание Героя России: «Дайте другую награду. Ну значок подарите»

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров прокомментировал идею дать чемпиону в легком весе звание Героя России.

«Вы считаете, что Хабиб своим поведение не дает пример молодежи? Здесь не идет речи о немедленном присвоении звания Героя России, дайте другую награду. Ну значок подарите.

Обратите внимание, что человек сам, своим трудом добился высот – без участия государства, которое вкладывает миллиарды в развитие футбола.

Почему в Дагестане в большинстве своем занимаются боксом и борьбой? Да потому что нет ни ледовых арен, ни плавательных бассейнов. Для занятия борьбой нужен небольшой зал и мат. Поэтому я и поднимаю эти вопросы.

А Хабиб – скромный парень, их семья живет по советскому принципу – жили хорошо, были хорошо воспитаны, с уважением к семейным ценностям. А разве это сегодня не актуально для современной России?» – сказал Омаров.

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