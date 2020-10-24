Дэйна Уайт: «Чувствую, что Хабиб вернется и сделает рекорд 30-0. Так хотел его отец»

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что уже экс-чемпион промоушена в легком весе возобновит карьеру.

«Никто не знает, провел ли Хабиб свой последний бой. Ни тренер, ни кто-либо другой.

Когда он объявил о своем уходе, то я подумал: «О, боже, ты издеваешься?».

Но я так скажу: я говорил с Хабибом, он был очень эмоционален после боя против Гейджи.

Я чувствую, что он вернется и сделает 30-0. Его отец хотел этого. Я думаю, что он сделает это ради своего отца», – рассказал Уайт.

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