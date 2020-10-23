Тони Фергюсон о Хабибе: «Этот чертов дагестанец убежал от меня, виляя хвостом»

Легковес UFC Тони Фергюсон обвинил чемпиона промоушена в легком весе в трусости.

«Я не удивлен, что он завершил карьеру. Его менеджер просто уберег его от очень опасного соперника.

Хоть я и считаю Али Абдель-Азиза дерьмом, но он все сделал умно, хорошо все сделал в этой ситуации.

Хабиб все время избегал меня, делал это неоднократно. Русские парни избегают меня, как только могут. Я сделал свою работу, а он сбежал. Чертов дагестанец сбежал, виляя хвостом.

Но я отдаю ему должное, пусть занимается семейными делами. Мы встретимся с тобой еще, когда ты вернешься.

Он никогда не дрался со мной. Как ты вообще можешь называть себя лучшим, если ты так и не подрался со мной? Джон Джонс, Сен-Пьер, Андерсон Сильва, Мэтт Хьюз – все эти парни гораздо лучше Хабиба!

Сколько раз они дрались за титул? Почему вы забыли о них? Сколько там побед у Хабиба подряд? 12? 13? У меня 12. Если бы мы подрались, то я бы набил на нем 13-ю победу!

Сколько раз мы могли подраться? Мы были так близки к этому. У его команды было все, чтобы сделать этот бой. Но его менеджер Абдель-Азиз всех нас поимел с этим боем, а UFC потерял очень много денег», – сказал Фергюсон.

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