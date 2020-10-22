Олег Тактаров: «Гейджи напоминал испуганного зайца, за которым охотился орел»

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка между чемпионом UFC в легком весе и .

«Гейджи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орел. И заяц бегал. Сколько места было, столько он и бегал.

И когда в первом раунде орел его схватил, заяц, сумевший вылезти за счет того, что время закончилось, понял, что в следующий раз это сделать не удастся.

Джастин – хороший и приятный парень, но вчера мы увидели типичного американца, имеющего типичный американский психотип, который сломался уже до боя.

Он приехал зарабатывать деньги, в чем сам и признался. После этого он стал мне неинтересен, потому что это неправильно.

Нельзя выходить на бои, где ты можешь умереть, где на тебя смотрят и равняются миллионы, имея под собой в качестве основы только деньги», – заявил Тактаров.

Нурмагомедов победил Гейджи треугольником во втором раунде турнира 254, после чего заявил об окончании карьеры.

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