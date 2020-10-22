Хабиб: «Всю жизнь я провел на матах»

После турнира UFC 254 чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с речью перед своей командой.
«Когда я рос, я постоянно находил себя на матах, был рядом с отцом. Всю свою жизнь я на матах.
Я работал жестко, очень жестко. Если вы хотите совершенствоваться, без разницы, спортсмен ли вы или работаете где-то еще, вы всегда должны быть сфокусированы и уважительны.
А еще будьте всегда внимательны и упорно трудитесь. Большое спасибо», – заявил Хабиб.
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