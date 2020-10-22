Хабиб: «Всю жизнь я провел на матах»

После турнира 254 чемпион промоушена в легком весе выступил с речью перед своей командой.

«Когда я рос, я постоянно находил себя на матах, был рядом с отцом. Всю свою жизнь я на матах.

Я работал жестко, очень жестко. Если вы хотите совершенствоваться, без разницы, спортсмен ли вы или работаете где-то еще, вы всегда должны быть сфокусированы и уважительны.

А еще будьте всегда внимательны и упорно трудитесь. Большое спасибо», – заявил Хабиб.

Александр Шлеменко: «Может, мама попросит Хабиба вернуться. Но я не вижу смысла»

Петр Ян: «Хабиб победил классом – работа в стойке, разнообразные атаки в партере – все четко»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал: видео, фото, эмоции Хабиба