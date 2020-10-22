UFC 254: Хабиб подерется с Гейджи, Волков – с Харрисом и другие бои

В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 254.

Главным событием вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом .

Начало турнира в 18:00 по московскому времени, мэйн-кард стартует примерно в 21:00.

UFC 254

Основной кард:

(28-0) — Джастин Гейджи (22-2)

(21-5) — Джаред Канноньер (13-4)

(31-8) — Уолт Харрис (13-8)

Фил Хэйвс (8-2) — Джейкоб Малкун (4-0)

Лилия Шакирова (8-1) — Лорен Мерфи (13-4)

(13-1) — Ион Куцелаба (15-5)

Предварительный кард:

Штефан Штруве (29-12) — Тай Туиваса (9-3)

Алекс Оливейра (22-8-1) — Шавкат Рахмонов (12-0)

Да Юн Джун (13-2) — Сэм Алви (33-14)

Лиана Джоджуа (8-3) — Миранда Маверик (7-2)

Кейси Кенни (15-2-1) — Натаниэль Вуд (17-4)

Джоэль Альварес (17-2) — Александр Яковлев (25-10-1)

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