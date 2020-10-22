UFC 254: Хабиб подерется с Гейджи, Волков – с Харрисом и другие бои

В субботу, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится UFC 254.
Главным событием вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом Джастином Гейджи.
Начало турнира в 18:00 по московскому времени, мэйн-кард стартует примерно в 21:00.
UFC 254
Основной кард:
Хабиб Нурмагомедов (28-0) — Джастин Гейджи (22-2)
Роберт Уиттакер (21-5) — Джаред Канноньер (13-4)
Александр Волков (31-8) — Уолт Харрис (13-8)
Фил Хэйвс (8-2) — Джейкоб Малкун (4-0)
Лилия Шакирова (8-1) — Лорен Мерфи (13-4)
Магомед Анкалаев (13-1) — Ион Куцелаба (15-5)
Предварительный кард:
Штефан Штруве (29-12) — Тай Туиваса (9-3)
Алекс Оливейра (22-8-1) — Шавкат Рахмонов (12-0)
Да Юн Джун (13-2) — Сэм Алви (33-14)
Лиана Джоджуа (8-3) — Миранда Маверик (7-2)
Кейси Кенни (15-2-1) — Натаниэль Вуд (17-4)
Джоэль Альварес (17-2) — Александр Яковлев (25-10-1)
Хабиб против Гейджи – главный бой года. Онлайн UFC 254
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