Менеджер Хабиба сдал положительный тест на коронавирус

, менеджер чемпиона UFC в легком весе , заразился коронавирусом.

«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.

Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», – написал Абдель-Азиз.

24 октября на UFC 254 Хабиб подерется с Джастином Гейджи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Джикия – Хабибу: «Это твое время. Желаю терпения, удачи, победы»

Родственники Хабиба не смогут посетить бой с Гейджи из-за коронавируса