Менеджер Хабиба сдал положительный тест на коронавирус

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Хабиб - Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заразился коронавирусом.

«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.

Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», – написал Абдель-Азиз.

24 октября на UFC 254 Хабиб подерется с Джастином Гейджи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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