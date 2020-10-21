Родственники Хабиба не смогут посетить бой с Гейджи из-за коронавируса

Родные и близкие чемпиона UFC в легком весе не смогут посетить поединок с временным чемпионом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил дядя россиянина Нурмагомед Нурмагомедов.

«Да, жаль, что не полетели. Звонил Хабиб, сказал, что две недели нужно было бы сидеть на карантине.

Я сказал, что тогда в этот раз без меня», – рассказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб – Гейджи состоится завтра ночью на в Абу-Даби.

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