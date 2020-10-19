Дядя Хабиба о Коноре: «Когда петух кукарекает, его тоже слышно»

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его племянник не заинтересован в реванше с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили. Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно.
Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу.
Не думаю, что его интересует это, но UFC командует, могут быть определенные условия. Но Хабибу и для нас всех Конор – это просто так, ничего особенного.
У него есть деньги, он заработал их за счет рекламы. А победа над Дональдом Серроне, так он моего возраста почти», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб победил Конора болевым приемом на UFC 229 в октябре 2018 года.
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