Дядя Хабиба о Коноре: «Когда петух кукарекает, его тоже слышно»

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе , сообщил, что его племянник не заинтересован в реванше с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах .

«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили. Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно.

Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу.

Не думаю, что его интересует это, но UFC командует, могут быть определенные условия. Но Хабибу и для нас всех Конор – это просто так, ничего особенного.

У него есть деньги, он заработал их за счет рекламы. А победа над Дональдом Серроне, так он моего возраста почти», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб победил Конора болевым приемом на 229 в октябре 2018 года.

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