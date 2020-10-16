Теофимо Лопес о реванше с Ломаченко: «А смысл? Я побил Василия»

Чемпион WBA, WBO, IBF в легком весе Теофимо Лопес не видит причин для организации реванша с экс-чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко.
«Реванш? А какой в этом есть смысл? Я побил его. Ни у кого не должно быть вопросов относительно моей победы, верно?
А раз так, то с чего я должен давать ему реванш? Знаете, я ведь после боя извинился перед ним и его отцом. Василий – отличный боец, но иду дальше», – сказал Лопес.
Ранее стало известно, что в контракте на бой Ломаченко – Лопес отсутствует пункт о реванше.
🥊 Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу. Теперь Теофимо – король бокса!