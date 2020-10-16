Теофимо Лопес о реванше с Ломаченко: «А смысл? Я побил Василия»

Чемпион WBA, WBO, IBF в легком весе не видит причин для организации реванша с экс-чемпионом мира в трех дивизионах .

«Реванш? А какой в этом есть смысл? Я побил его. Ни у кого не должно быть вопросов относительно моей победы, верно?

А раз так, то с чего я должен давать ему реванш? Знаете, я ведь после боя извинился перед ним и его отцом. Василий – отличный боец, но иду дальше», – сказал Лопес.

Ранее стало известно, что в контракте на бой Ломаченко – Лопес отсутствует пункт о реванше.

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