Мейвезер выиграл более 20 тысяч долларов на победе Лопеса, Редкач поднял почти 50 тысяч

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) выиграл более 20 тысяч долларов, сделав ставку на победу американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
Размер ставки Мейвезера составил 6,5 тысячи долларов, чистая прибыль – 20 тысяч 150 долларов.
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Другой украинский боксер Иван Редкач поставил 25 тысяч долларов, выиграв 73 тысячи.
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Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои чемпионские пояса.
Василий Ломаченко: «Я не согласен с решением судей. Думал, что я выиграл»
Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу. Теперь Теофимо – король бокса!