Мейвезер выиграл более 20 тысяч долларов на победе Лопеса, Редкач поднял почти 50 тысяч

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях (50-0, 27 КО) выиграл более 20 тысяч долларов, сделав ставку на победу американца (16-0, 12 КО) в бою против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Размер ставки Мейвезера составил 6,5 тысячи долларов, чистая прибыль – 20 тысяч 150 долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 17 Окт 2020 в 9:50 PDT

Другой украинский боксер поставил 25 тысяч долларов, выиграв 73 тысячи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 17 Окт 2020 в 7:37 PDT

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои чемпионские пояса.

Василий Ломаченко: «Я не согласен с решением судей. Думал, что я выиграл»

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