Мейвезер выиграл более 20 тысяч долларов на победе Лопеса, Редкач поднял почти 50 тысяч

Теги Флойд Мейвезер-младший легкий вес Василий Ломаченко Иван Редкач бокс Теофимо Лопес Бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) выиграл более 20 тысяч долларов, сделав ставку на победу американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Размер ставки Мейвезера составил 6,5 тысячи долларов, чистая прибыль – 20 тысяч 150 долларов.

 
 
 
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Другой украинский боксер Иван Редкач поставил 25 тысяч долларов, выиграв 73 тысячи.

 
 
 
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Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои чемпионские пояса.

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