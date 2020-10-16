Ковалев про победу Лопеса над Ломаченко: «Вот так творится американская липовая чемпионская история»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе эмоционально прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу.

Лопес победил единогласным решением судей – 116-112, 117-111, 119-109, став чемпионом WBA, WBO, IBF, в легком весе.

«Лопес выиграл единогласным решением судей? Да ладно! ##### [блин], да нет. Ладно ничья, еще согласен, но ни фига.

Вот так вот мечты ломают. ####### [уроды], #### [блин]. У Ломаченко были точнее удары. Удары Лопеса приходились на защиту, на перчатки.

Вот так творится американская липовая чемпионская история», – сказал россиянин.

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