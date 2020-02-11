Хабиб отказался от участия в реалити-шоу с Конором: «Макгрегор – человеческий мусор»

Президент UFC Дэйна Уайт предложил чемпиону легкого дивизиона и экс-чемпиону стать участниками реалити-шоу.

Об это сообщил менеджер россиянина .

«Уайт позвонил мне и казал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб (если он победит ) и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN?»

Хабиб против Конора на TUF – это было бы грандиозно. Вероятно, съемки пришлось бы переместить в больницу, потому что он прямо там надрал бы зад Макuрегору и всей его команде. Джастин тоже дал бы там жару/

Хабиб отказался. Он сказал: «Макгрегор – человеческий мусор.

Слушайте, если Джастин победит, и захочет легких денег, он может пойти и подраться с Конором. Но я не знаю, рассматривает ли он еще такую возможность, потому что, когда мы обсуждали это в последний раз, Джастин сказал мне: «Я давал ему шанс, но он не захотел драться», – сказал Абдель-Азиз.

24 октября на UFC 254 Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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