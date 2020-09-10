Ольга Бузова: «Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется – большая»

Певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от участия в шоу , где она будет выступать в паре с .

«Когда мы ставили первый номер и обсуждали возможность каких-то интересных поддержек, сразу произошла смена одной поддержки со словами: не, она большая! Это сказал Илья (Авербух – продюсер шоу – Sports.ru). Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть.

Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется – большая. Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие, кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать все что угодно.

Тут, как выяснилось, рост – это красиво, только когда ты тянешь ножку. И еще надо, чтобы ножка тянулась, а когда она длинная и не выпрямляется в колене – смотрится не очень. Так что спрос с моих ног будет высокий. Но я не отчаиваюсь, потому что есть вера: научиться можно чему угодно.

Что у меня имеется сейчас: страх, харизма, длинные ноги, которые я сделаю достоинством и научусь тянуть их естественно. Надо выглядеть в кадре так, будто мне легко, словить это ощущение легкости. Все придет со временем, с практикой», – рассказала Бузова.

Полное интервью Ольги Бузовой читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru