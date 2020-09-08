Боксер Георгий Кушиташвили получил три года условно за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца

Военный суд Москвы приговорил чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трем годам условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии.

Суд признал Кушиташвили виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Боксеру также отменили домашний арест, заменив на подписку о невыезде. Суд вернул Кушиташвили два iPhone и назначил испытательный срок – два года.

В последнем слове Кушиташвили попросил суд дать ему возможность исправиться и «отстаивать честь России на международном ринге». Защита боксера просила учесть его характеристики из бокса России, а также помощь детским домам, дому инвалидов и дому престарелых.

Напомним, Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали 2 февраля. У боксера нашли пакетик с кокаином, в ходе потасовки Кушиташвили сломал росгвардейцу нос.

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