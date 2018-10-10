🔥 Майк Тайсон продемонстрировал сумасшедшую боксерскую форму в 53 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах.

«Я плохой парень на всю жизнь», – подписал это Тайсон.

В конце апреля Майк заявил, что собирается привести себя в форму, сказав, что сейчас ему тяжело работать даже по лапам. Тайсон планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Цель поединков – помощь бездомным и наркозависимым.

Майк Тайсон может провести несколько выставочных поединков

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