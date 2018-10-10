🔥 Майк Тайсон продемонстрировал сумасшедшую боксерскую форму в 53 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах.
«Я плохой парень на всю жизнь», – подписал это Тайсон.
I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020
В конце апреля Майк заявил, что собирается привести себя в форму, сказав, что сейчас ему тяжело работать даже по лапам. Тайсон планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Цель поединков – помощь бездомным и наркозависимым.
Майк Тайсон может провести несколько выставочных поединков