Майк Тайсон нокаутировал Эминема в новом клипе рэпера

Экс-чемпион мира в тяжелом весе снялся в новом клипе Эминема на песню Godzilla.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx