Усман – о Пимблетте: «Дать Пэдди титульник – это все равно, что плюнуть в лицо парням, стоящим выше в рейтинге»

Камару Усман объяснил, почему UFC не стоит давать Пэдди Пимблетту титульный бой.

«В этом нет вины Пэдди. Он проделал отличную работу с оппозицией, которую ему дали, чтобы даже не позволять в себе сомневаться. Но если вы посмотрите на рейтинг легкого веса, где есть Арман Царукян, Джастин Гейджи, Дэн Хукер, Матеуш Гамрот, Бенеил Дариуш... Все они перед Пимблеттом. Проигнорировать этих парней, чтобы дать титульник Пэдди – плевок в лицо», – сказал боец UFC Камару Усман .

Пэдди Пимблетт: «Хотел нокаутировать Чендлера. В итоге так сильно его избил, будто папа надрал зад семилетнему ребенку»

Царукян – о Пимблетте: «Он даже места в топ-10 не заслуживает. Выбросьте его из рейтинга»