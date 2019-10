Гвоздик и Бетербиев показали одинаковый вес перед боем в Филадельфии

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксерского шоу: Александра Гвоздика и Артура Бетербиева.

Оба боксера показали одинаковый вес – 78,9 кг.

The Best vs. The Best. Champ vs. Champ. It’s OFFICIAL.



🏆 IBF Champion Artur Beterbiev – 174.5 lbs.

🏆 WBC Champion Oledsandr Gvozdyk – 174.3 lbs.#BeterbievNail | TOMORROW | ESPN – 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/LIc6TeJVxq