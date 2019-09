Взвешивание в Лас-Вегасе: Тайсон Фьюри перевесил Отто Уаллина

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания поединка между экс-чемпионом мира в тяжелом весе против шведа Отто Уаллина.

Вес Уаллина – 107 кг, Фьюри – 115, 2 кг.

The Gypsy King walks out in his Lucha Libre mask 🇲🇽



Tyson Fury and Otto Wallin exchange words during their final face off in Las Vegas 👀 #FuryWallin pic.twitter.com/SCRXHA4yMF