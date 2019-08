Хабиб получил именные перчатки от тренера Джона Джонса. На них изображен Нурмагомедов, выпрыгивающий из клетки

Чемпион UFC в легком весе получил именные перчатки бренда TopBoxer от тренера Брендона Гибсона, работающего с Джоном Джонсом.

На левой перчатке изображен сам Хабиб в момент прыжка из октагона после победы над в октябре 2018 года.

На перчатке также есть фраза россиянина: «Пришли мне место встречи».

7 сентября Хабиб будет защищать пояс в поединке с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

Custom @TeamKhabib gloves, fresh in today. Made by @SixGunGibson I’m told! What a talented guy. pic.twitter.com/ujkbzqjh63