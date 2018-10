Хабиб встретился с президентом Турции Эрдоганом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствовал на открытии нового международного аэропорта в Стамбуле. Боец получил приглашение от президента Турции Реджепа Эрдогана.

Эрдоган и Нурмагомедов пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами, после чего президент продолжил приветствовать других иностранных гостей.

#Khabib Nurmagomedov visited the opening of the new #Turkish airport in #Istanbul and shook #Erdogan’s hand. Turkish media celebrate the airport as the largest in the world. pic.twitter.com/8ai40SklGM