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    Хабиб Нурмагомедов: «Салах – икона. Восхищаюсь им и его поведением в Европе»

    Теги Ливерпуль Хабиб Нурмагомедов Мохамед Салах Футбол

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлением от игры и поведения форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    «Никогда не встречался с ним, но всегда следил за его игрой. Он отличный форвард. Салах своей скромностью хорошо представляет весь мусульманский мир и его мораль.

    Он сделал имя благодаря дисциплине. Аллах ему помогает. Новые поколения нуждаются в таких людях, как Салах, чтобы все понимали, что можно быть скромным и знаменитым одновременно.

    Салах – икона, о которой мы должны заботиться и помогать добиться еще больших успехов. Восхищаюсь им и его поведением в Европе», – сказал Нурмагомедов.

    Салах и Нурмагомедов попали в список самых влиятельных мусульман мира. Футболист – единственный спортсмен, который попал в топ-50.

    Хабиб вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира

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