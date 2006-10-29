Хабиб Нурмагомедов: «Салах – икона. Восхищаюсь им и его поведением в Европе»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлением от игры и поведения форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Никогда не встречался с ним, но всегда следил за его игрой. Он отличный форвард. Салах своей скромностью хорошо представляет весь мусульманский мир и его мораль.

Он сделал имя благодаря дисциплине. Аллах ему помогает. Новые поколения нуждаются в таких людях, как Салах, чтобы все понимали, что можно быть скромным и знаменитым одновременно.

Салах – икона, о которой мы должны заботиться и помогать добиться еще больших успехов. Восхищаюсь им и его поведением в Европе», – сказал Нурмагомедов.

Салах и Нурмагомедов попали в список самых влиятельных мусульман мира. Футболист – единственный спортсмен, который попал в топ-50.

Хабиб вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира