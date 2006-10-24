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    Хабиб вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира

    Теги Месут Озил Зинедин Зидан Сонни Билл Уильямс Поль Погба Мохаммед Фара Хабиб Нурмагомедов Мохамед Салах Али бин Аль-Хуссейн Реджеп Тайип Эрдоган Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира. Список каждый год обновляется на сайте Themuslim500.com.

    Кроме него, в список попали еще восемь человек из мира спорта. Это футболисты Мохаммед Салах, Поль Погба, Месут Озил, тренер Зинедин Зидан, экс-кандидат на пост президента ФИФА Али бин Аль-Хуссейн, бегун Мохаммед Фара, крикетист Хашим Амла и регбист Сонни Уильямс.

    Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах – единственный спортсмен, попавший в топ-50. Он расположился на 46 месте рейтинга. Лидирует в рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Хабиб Нурмагомедов стал чемпином UFC в апреле 2018 года, победив по очкам Эла Яквинту. В октябре россиянин защитил титул, досрочно победив болевым приемом Конора Макгрегора.

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