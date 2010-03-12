Дмитрий Бивол: Доволен тем, как провел бой с Баррерой, но мог избежать ненужных травм

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол заявил РИА Новости, что в целом остался доволен тем, как провел бой с кубинцем Салливаном Баррерой, но можно было обойтись без ненужных травм.

«Рад, что победил. Но есть над чем работать. В целом я доволен. Недоволен, когда в зеркало смотрю, — сказал в телефонном разговоре Бивол. – Можно было избежать этих ненужных травм. Но тут (со здоровьем) ничего серьезного, просто шишка большая, и все».

«Я хотел встретиться именно с Баррерой. Мне предлагали встретиться с ним еще на шоу Ковалев – Уорд-2, но тогда Баррера не захотел со мной боксировать… Я жил только до 3 марта и не заглядывал в будущее. Во-первых, я бы хотел сначала отдохнуть, привести свое лицо в порядок, а дальше видно будет», — добавил российский боксер.

Чемпион затруднился сказать, какой он урок вынес из этого поединка. «Мне кажется, это приходит со временем. Вообще у меня были ошибки на сближении…, у меня руки были низко, головой я бился об его голову. Я на свой счет беру эти ошибки. Руки нужно держать выше при сближении. Но тут и другая сторона – руки держишь выше, корпус будет открыт», — добавил боксер.

Бивол отметил, что ему «есть за что благодарить Барреру». «Во-первых, он принял этот бой. Он серьезно подошел к встрече. Я ощущал, что кое-какие моменты он изучал по мне: тот же удар левой сбоку он блокировал часто. Я считаю, что он повел себя как настоящий мужчина, он хорошо боксировал, прессинговал, не старался ни на минуту сбавить темп», — заметил он.

«Я, честно говоря, не знаю, когда будет следующий бой, поэтому уж тем более говорить, будет ли он объединительным, не могу. Пока что не было переговоров в плане объединительных боев. Был настрой на Барреру…», — заключил Бивол.