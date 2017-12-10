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    Анонсирован бой за титул UFC в тяжелом весе Миочич – Нганну

    Теги смешанные единоборства UFC MMA тяжелый вес (MMA) Стипе Миочич Франсис Нганну

    Официально объявлен следующий титульный поединок UFC в тяжелом весе.

    Чемпион Стипе Миочич (17-2) будет защищать пояс в бою с Франсисом Нганну (11-1). Поединок состоится на турнире UFC 220, который пройдет 20 января в Бостоне.

    Последний раз Миочич выходил в октагон в мае 2017-го, когда он в первом раунде техническим нокаутом одолел Джуниора Дос Сантоса. После неоднократно заявлялось, что между 35-летним американским хорватом и организацией идут переговоры о подписании нового контракта.

    31-летний Франсис Нганну свой последний бой провел в начале декабря этого года. Камерунец в первом раунде нокаутировал Алистера Оверима.

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