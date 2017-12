Анонсирован бой за титул UFC в тяжелом весе Миочич – Нганну

Официально объявлен следующий титульный поединок UFC в тяжелом весе.

Чемпион Стипе Миочич (17-2) будет защищать пояс в бою с Франсисом Нганну (11-1). Поединок состоится на турнире UFC 220, который пройдет 20 января в Бостоне.

