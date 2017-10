Хабиб Нурмагомедов поздравил Тони Фергюсона с завоеванием временного титула UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил в твиттере американца Тони Фергюсона, который сегодня победил на UFC 216 Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе.

«Крутой бой, Фергюсон. Мои поздравления. Ты заслужил этот пояс», – написал Хабиб.

Great performance @TonyFergusonXT

My congratulations.

You deserve this belt.#December @ufc @danawhite