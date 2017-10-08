Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов поздравил Тони Фергюсона с завоеванием временного титула UFC

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил в твиттере американца Тони Фергюсона, который сегодня победил на UFC 216 Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе.

    «Крутой бой, Фергюсон. Мои поздравления. Ты заслужил этот пояс», – написал Хабиб.

    Напомним, в марте Хабиб должен был драться с Фергюсоном за временный титул, но из-за проблем со здоровьем не смог принять участие в поединке. Позже Нурмагомедов заявил, что будет драться с победителем боя Фергюсон – Ли в декабре. В UFC эту информацию не подтверждали. Сам Фергюсон настроен на бой с обладателем полноценного титула UFC в легком весе Конором МакГрегором. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться