Хабиб Нурмагомедов поздравил Тони Фергюсона с завоеванием временного титула UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поздравил в твиттере американца Тони Фергюсона, который сегодня победил на UFC 216 Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе.

«Крутой бой, Фергюсон. Мои поздравления. Ты заслужил этот пояс», – написал Хабиб.

Напомним, в марте Хабиб должен был драться с Фергюсоном за временный титул, но из-за проблем со здоровьем не смог принять участие в поединке. Позже Нурмагомедов заявил, что будет драться с победителем боя Фергюсон – Ли в декабре. В UFC эту информацию не подтверждали. Сам Фергюсон настроен на бой с обладателем полноценного титула UFC в легком весе Конором МакГрегором.