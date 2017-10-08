Фергюсон – МакГрегору: «МакНаггетс, не терпится надрать тебе задницу»
Тони Фергюсон, завоевавший сегодня временный титул UFC в легком весе и ставший претендентом на полноценный титул, которым владеет Конор МакГрегор, обратился к ирландцу.
«МакНаггетс, ты где? Не терпится надрать тебе задницу. Лучше быстрей возвращайся в октагон и защищай титул. Защищай или откажись от него», – заявил Фергюсон.
Well that escalated quickly ....@TonyFergusonXT #UFC216 pic.twitter.com/B5zJBv4dOV— UFC (@ufc) 8 октября 2017 г.
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