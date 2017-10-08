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    Фергюсон – МакГрегору: «МакНаггетс, не терпится надрать тебе задницу»

    Теги UFC Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Тони Фергюсон, завоевавший сегодня временный титул UFC в легком весе и ставший претендентом на полноценный титул, которым владеет Конор МакГрегор, обратился к ирландцу.

    «МакНаггетс, ты где? Не терпится надрать тебе задницу. Лучше быстрей возвращайся в октагон и защищай титул. Защищай или откажись от него», – заявил Фергюсон.

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