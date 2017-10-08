Тони Фергюсон досрочно победил Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе

В США прошел турнир UFC 216, главным событием которого стал бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.

Фергюсон победил удушающим приемом в третьем раунде.

Напомним, что вместе с временным поясом победитель этого поединка получает право драться за полноценный титул, которым владеет сейчас Конор МакГрегор.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ранее заявлял, что с победителем поединка Фергюсон – Ли в декабре этого года будет драться он. Официально его слова в UFC не подтверждали.