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    Тони Фергюсон досрочно победил Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе

    Теги результаты UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Кевин Ли

    В США прошел турнир UFC 216, главным событием которого стал бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.

    Фергюсон победил удушающим приемом в третьем раунде.

    Напомним, что вместе с временным поясом победитель этого поединка получает право драться за полноценный титул, которым владеет сейчас Конор МакГрегор.

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов ранее заявлял, что с победителем поединка Фергюсон – Ли в декабре этого года будет драться он. Официально его слова в UFC не подтверждали.

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