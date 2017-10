Тони Фергюсон досрочно победил Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе

В США прошел турнир UFC 216, главным событием которого стал бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.

Фергюсон победил удушающим приемом в третьем раунде.

