Тони Фергюсон досрочно победил Кевина Ли и завоевал временный титул UFC в легком весе
В США прошел турнир UFC 216, главным событием которого стал бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.
Фергюсон победил удушающим приемом в третьем раунде.
WE HAVE AN INTERIM LIGHTWEIGHT CHAMP!!!@TonyFergusonXT #UFC216 pic.twitter.com/OoYrxHfSLc— UFC (@ufc) 8 октября 2017 г.
Напомним, что вместе с временным поясом победитель этого поединка получает право драться за полноценный титул, которым владеет сейчас Конор МакГрегор.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов ранее заявлял, что с победителем поединка Фергюсон – Ли в декабре этого года будет драться он. Официально его слова в UFC не подтверждали.
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