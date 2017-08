Официальный гонорар Мэйвезера – 100 млн долларов, МакГрегора – 30 млн. Это без всех бонусов

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала официальные гонорары участников вечера боя «Мэйвезер – МакГрегор».

Гонорар Флойда Мэйвезера – 100 миллионов долларов, гонорар Конора МакГрегора – 30 миллионов. В данном случае речь о фиксированных суммах до выплат процентов с продаж платных трансляций и билетов, продаж мерча и денег от спонсоров.

