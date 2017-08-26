Официальный гонорар Мэйвезера – 100 млн долларов, МакГрегора – 30 млн. Это без всех бонусов

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала официальные гонорары участников вечера боя «Мэйвезер – МакГрегор».

Гонорар Флойда Мэйвезера – 100 миллионов долларов, гонорар Конора МакГрегора – 30 миллионов. В данном случае речь о фиксированных суммах до выплат процентов с продаж платных трансляций и билетов, продаж мерча и денег от спонсоров.

Here’s the purse info from the NSAC. Floyd getting 100 million, Conor getting 30 million. #MayMac pic.twitter.com/twvBE2WGnE — Marcus Vanderberg (@marcowill) 26 августа 2017 г.

Чемпион IBF в первом легком весе Джервонта Дэвис за бой против Франсиско Фонсеки получит 600 тысяч долларов, его оппонент – всего 35 тысяч.

Гонорар чемпиона WBA в полутяжелом весе Натана Клеверли – 100 тысяч, претендент Баду Джек (и боксер промоутерской компании Мэйвезера) – 750 тысяч.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем и его оппонент Эндрю Табити получат по 100 тысяч каждый.