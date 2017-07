Крис Уайдман победил Келвина Гастелума и другие результаты UFC on Fox 25

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман победил Келвина Гастелума удушающим приемом (треугольник руками) в третьем раунде. Поединок стал главным событием вечера UFC on Fox 25, который состоялся в Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США).

Chris Weidman IS BACK! A big submission victory over a game Kelvin Gastelum in round three! #UFCLongIsland https://t.co/5jelU8uvVZ

Уайдман побывал в нокдауне в конце первого раунда, но в целом уверенно вел бой. Победа над Гастелумом прервала его серию из трех поражений подряд.

Kelvin Gastelum finally connected with a big left hand at the end of the round on Chris Weidman! #UFCLongIsland https://t.co/zqS2b9V9cS