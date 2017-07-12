Конор МакГрегор: «Я нокаутирую Флойда за 4 раунда»
Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция перед боем экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора МакГрегора. Бойцы первый раз встретились лицом к лицу.
«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено.
Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал МакГрегор.
Дуэль взглядов участников боя, назначенного на 26 августа боя, продлилась полторы минуты.
A NINETY-SECOND STAREDOWN IS THE STAREDOWN WE NEED!!!! #MayMacWorldTour pic.twitter.com/Bgx4ci51sM— UFC (@ufc) 11 июля 2017 г.
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