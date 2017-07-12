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    Конор МакГрегор: «Я нокаутирую Флойда за 4 раунда»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция перед боем экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора МакГрегора. Бойцы первый раз встретились лицом к лицу.  

    «Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено.

    Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал МакГрегор.

    Дуэль взглядов участников боя, назначенного на 26 августа боя, продлилась полторы минуты.

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