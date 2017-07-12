Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция перед боем экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора МакГрегора. Бойцы первый раз встретились лицом к лицу.

«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено.

Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал МакГрегор.

«Someone’s ‘0’ has to go. I will knock him out inside 4 rounds.» @TheNotoriousMMA #MayMacWorldTour Публикация от ufc (@ufc) Июл 11 2017 в 3:57 PDT

Дуэль взглядов участников боя, назначенного на 26 августа боя, продлилась полторы минуты.