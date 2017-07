Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция перед боем экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера и чемпиона UFC Конора МакГрегора. Бойцы первый раз встретились лицом к лицу.

«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено.

Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал МакГрегор.

Дуэль взглядов участников боя, назначенного на 26 августа боя, продлилась полторы минуты.

