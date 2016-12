Коди Гарбрандт победил Доминика Круза и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 207, в рамках которого чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз проводил защиту титула в бою с Коди Гарбрандтом.

Гарбрандт одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя и впервые в карьере завоевал титул UFC.

#ANDNEW!!! @Cody_Nolove takes the bantamweight belt at #UFC207 with an incredible performance!! pic.twitter.com/mH1wCTeil2