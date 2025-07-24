WBO санкционировала бой Александра Усика и Джозефа Паркера
WBO санкционировала бой Усика и Паркера после победы Александра над Дюбуа.
У команд боксеров есть 30 дней для достижения соглашения, после чего будут назначены промоутерские торги.
33-летний Джозеф Паркер – обязательный претендент на титул WBO. Последний раз он дрался в феврале, нокаутировав Мартина Баколе во втором раунде.
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли».
Что дальше для Усика – трилогия с Фьюри или завершение карьеры?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WBO
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