WBO санкционировала бой Александра Усика и Джозефа Паркера

WBO санкционировала бой Усика и Паркера после победы Александра над Дюбуа.

У команд боксеров есть 30 дней для достижения соглашения, после чего будут назначены промоутерские торги.

33-летний Джозеф Паркер – обязательный претендент на титул WBO. Последний раз он дрался в феврале, нокаутировав Мартина Баколе во втором раунде.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли».

Что дальше для Усика – трилогия с Фьюри или завершение карьеры?