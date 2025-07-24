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Хабиб – букмекерский фаворит потенциального поединка с Фергюсоном. Их бой срывался пять раз

Букмекеры считают Хабиба Нурмагомедова фаворитом возможного боя с Тони Фергюсоном.

Ранее американский боец заявил: «Я бы подрался с Хабибом в Белом доме. Его отец говорил, что это единственный бой, который нужно устроить».

UFC пытался организовать поединок между Хабибом и Фергюсоном пять раз, но бой срывался по разным причинам.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.45 на победу Нурмагомедова в потенциальном поединке. Фергюсон котируется андердогом за 2.55.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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